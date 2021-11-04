شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مصطفى: أتوقع فوز الزمالك وموسيماني سيخوض المباراة بنفس تشكيل الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال طارق مصطفى، المدرب العام السابق لمنتخب مصر، أنه يتوقع فوز الزمالك على الأهلي بمباراة القمة يوم الجمعة ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، مضيفا: "أتوقع فوز الزمالك على الأهلي وذلك أيضًا ما أتمناه".

وتابع مصطفى فى تصريحات تليفزيونية: "الأهلي لديه حلول فى الملعب ولاعبون على مستوى عال، وأتوقع أن بيتسو موسيماني سيخوض مباراة الزمالك بنفس تشكيله أمام الإسماعيلي، ضمن مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري ولكن بوجود محمد شريف فى مركز المهاجم".

وتتجه أنظار عشاق كرة القدم العربية عامة والكرة المصرية خاصة في الثامنة مساء الجمعة، نحو استاد القاهرة الدولي لمتابعة مباراة القمة بين قطبي الكرة المصرية، والتي تجمع الأهلي والزمالك ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري العام.

ويدخل الأهلى اللقاء بعد الفوز في الجولتين الماضيتين على الإسماعيلى برباعية نظيفة والبنك الأهلى بهدف نظيف، في المقابل حسم الزمالك أول مباراتين لصالحه أمام إنبى وطلائع الجيش بهدفين نظيفين على كلا الفريقين.