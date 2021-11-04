5 قرارات مهمة لمجلس إدارة المصرى أبرزها حل الأزمة المالية

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر داخل مجلس إدارة النادى المصرى القرارات المهمة التى استقر عليها مجلس الإدارة خلال الجلسة التى جمعتهم مساء الأربعاء.

ولم يترشح أى فرد في مجلس المصري الحالي برئاسة سمير حلبية في انتخابات النادي المصري التي أغلقت باب الترشح مساء الأربعاء، في الانتخابات المقرر لها الرابع والعشرون من ديسمبر المقبل.

وعلم ”الخليج 365” أن مقاطعة مجلس حلبية للانتخابات جاء باتفاق مع محافظ بورسعيد لإتاحة الفرصة أمام رجال الأعمال الراغبين في الترشح ومساندة النادي في أزماته المالية الحالية والتي اثرت على سداد مستحقات فريق الكرة.

وأكد مصدر مطلع في مجلس الإدارة الحالي، أن قرار مقاطعة الانتخابات جاء في اجتماع للمجلس الحالي بالكامل قبل فتح باب الترشح بأسبوعين، وشهد اداء قسم على عدم مهالفة هذا التعهد ليكون المجلس برمته خارج الصراع الانتخابي المقبل.

وجاءت القرارات التي اتخذها النادي كالتالى: