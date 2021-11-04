شكرا لقرائتكم خبر عن سمير كمونة: زيزو الأخطر فى الزمالك وأفشة نجم الشباك مع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سمير كمونة، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن مباراة الأهلي والزمالك ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز ستكون قوية بين فريقين كبار.

وقال سمير كمونة فى تصريحات تليفزيونية: "أحمد سيد زيزو هو اللاعب الأبرز فى نادي الزمالك بينما محمد مجدي أفشة هو نجم الشباك فى الأهلي".

وتوقع نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أنه يتوقع فوز النادي الأهلي بمباراة القمة أمام الزمالك بنتيجة 6/1، قائلا:" أتوقع فوز الأهلي على الزمالك 6/1".

وأضاف: "الأهلي والزمالك مباراة كبيرة والفريقين فى حال مميز هذا الموسم وكل ناد يمتلك لاعبين على أعلى مستوى".

وتتجه أنظار عشاق كرة القدم العربية عامة والكرة المصرية خاصة في الثامنة مساء الجمعة، نحو استاد القاهرة الدولي لمتابعة مباراة القمة بين قطبي الكرة المصرية، والتي تجمع الأهلي والزمالك ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري العام.

يدخل الأهلى اللقاء بعد الفوز في الجولتين الماضيتين على الإسماعيلى برباعية نظيفة والبنك الأهلى بهدف نظيف، في المقابل حسم الزمالك أول مباراتين لصالحه أمام إنبى وطلائع الجيش بهدفين نظيفين على كلا الفريقين.