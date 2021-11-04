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إنتر ميلان يعزز حظوظه في التأهل لدور الـ16 بالأبطال بالفوز على شيريف

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- د ب أ

عزز إنتر ميلان الإيطالي حظوظه في التأهل إلى دور الستة عشر من لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على مضيفه شيريف تيراسبول المولودوفي 3 / 1، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة الرابعة.

ورفع إنتر ميلان رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثاني بالمجموعة، بفارق نقطتين خلف الإسباني متصدر الترتيب، والذي فاز في وقت سابق من اليوم الأربعاء على شاختارد دونتيسك الأوكراني 2 / 1.

على الجانب الأخرـ تجمد رصيد شيريف عند ست نقاط في المركز الثالث، بفارق خمس نقاط عن شاختار دونتيسك الأوكراني متذيل الترتيب، والذي تسببت خسارة شيريف في تأجيل خروجه من البطولة

وتقدم إنتر عن طريق الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش في الدقيقة 54، قبل أن يضيف ميلان سكرينيار الهدف الثاني في الدقيقة 66.

وفي الدقيقة 82 سجل التشيلي أليكسيس سانشيز الهدف الثالث لإنتر، قبل أن يقلص أداما ترواري الفارق لشيريف في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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