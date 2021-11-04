أياكس يقلب الطاولة على دورتموند ويصعد لدور الـ16 بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

صعد أياكس أمستردام الهولندي لدور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، قبل جولتين على نهاية مرحلة المجموعات في المسابقة القارية، عقب فوزه الثمين 3 / 1 على مضيفه بوروسيا دورتموند الألماني في الجولة الرابعة لمباريات المجموعة الثالثة، التي شهدت أيضا فوز سبورتينج لشبونة البرتغالي 4 / صفر على ضيفه بشكتاش التركي.

وواصل أياكس التحليق في صدارة المجموعة، بعدما رفع رصيده إلى 12 نقطة، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، عقب فوزه في جميع مبارياته الأربع الأولى بالمجموعة، متفوقا بفارق 6 نقاط أمام أقرب ملاحقيه دورتموند وسبورتينج لشبونة، صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب، فيما بقي بشكتاش قابعا في مؤخرة الترتيب بلا رصيد من النقاط.

وعلى ملعب (سيجنال ايدونا بارك)، تقدم دورتموند، بطل المسابقة عام 1997، بهدف حمل توقيع نجمه المخضرم ماركو رويس في الدقيقة 37 من ركلة جزاء، رغم النقص العددي الذي عانى منه الفريق الألماني، الذي لعب بعشرة لاعبين عقب طرد مدافعه ماتس هوميلز في الدقيقة 29.

وتمكن أياكس من قلب الطاولة على منافسه في الشوط الثاني، بعدما سجل الصربي دوشان تاديتش هدف التعادل في الدقيقة 72، فيما أضاف الإيفواري سيباستيان هالير الهدف الهدف الثاني في الدقيقة 84، ليرفع رصيده التهديفي في المسابقة إلى 7 أهداف، ليحتل المركز الثاني في قائمة هدافي البطولة القارية هذا الموسم، بفارق هدف خلف البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ الألماني، الذي يتربع على صدارة الهدافين.

وقضى أياكس تماما على آمال دورتموند في التعادل، بعدما أضاف دافي كلاسين الهدف الثالث للفريق الهولندي في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وفي العاصمة البرتغالية لشبونة، تمسك سبورتينج بآماله في حجز إحدى بطاقتي التأهل لدور الـ16 عن تلك المجموعة، عقب فوزه 4 / صفر على بشكتاش.

وأحرز بيدرو جونسالفيس الهدفين الأول والثاني لسبورتنج لشبونة في الدقيقتين 31 من ركلة جزاء و38، قبل أن يضيف باولينيو الهدف الثالث في الدقيقة 41.

وتواصلت هيمنة الفريق البرتغالي على اللقاء في الشوط الثاني، بعدما أضاف بابلو سارابيا الهدف الرابع في الدقيقة 56.