السيتي يكتسح كلوب بروج وينتزع الصدارة من باريس سان جيرمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

انتزع مانشستر سيتي صدارة المجموعة الأولى في دوري أبطال أوروبا بعد اكتساح كلوب بلوج البلجيكي (4-1) على ملعب الاتحاد واستغلال تعثر باريس سان جيرمان.

باريس سان جيرمان تعثر بالتعادل (2-2) خارج ملعبه مع فريق لايبزيج ليرفع رصيده إلى 8 نقاط فقط، ويسمح للسيتي بالصدارة بفارق نقطتين.

بينما ظل كلوب بلوج بروج برصيد 4 نقاط فقط في المركز الثالث، وبقي لايبزيج في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة فقط.

باريس سان جيرمان قلب تأخره أمام لايبزيج إلى تقدم كاد أن يصبح فوزا، بعد أن سجل نكونكو هدفا في الدقيقة 8، ليعود جورجينيو فينالدوم بفريقه بهدفين في الدقيقتين 21 و39، لكن دومينيك سوبوسلاي أحبط باريس بهدف التعادل في الدقيقة 90+2.

وفي ملعب الاتحاد تقدم مانشستر سيتي بهدف فودين في الدقيقة 15 قبل أن يسجل جون ستونز التعادل للضيوف في مرماه، لكن رياض محرز أعاد السيتي للتقدم في الدقيقة 54، ثم توالت الأهداف عن طريق سترلينج في الدقيقة 72 وجيسوس في الدقيقة 90+2.