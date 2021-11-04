عبد الفتاح: حكم مباراة القمة لن يخرج عن محمد عادل والبنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

كشف عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام، عن أبرز المرشحين لإدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الأسبوع الثالث من بطولة الدوري الممتاز.

وقال عبد الفتاح في تصريحات لقناة "اون تايم سبورتس1": "حكم مباراة القمة لن يخرج عن محمد عادل ومحمود البنا، وسنعلن عنه غدا بشكل رسمي على موقع الاتحاد".

وأضاف: "بالنسبة للمساعدين هناك 4 مساعدين هناك أحمد حسام طه، البساطي، سمير جمال، وأغلبية المساعدين لعبوا في مباريات القمة الموسم الماضي، وان شاء الله سنختار 2 منهم".

واختتم عبد الفتاح: "هناك أكثر من حكم لتقنية الفيديو، ولكننا سنحاول أول نقوم بتعيين حكم دولي حاصل على رخصة "الفار"، وحكم "الفار" المساعد لا يشترط أن يكون دولي ولكن سيكون من الحكام المميزين، والأبرز أحمد الغندور، محمد معروف وعبد العزيز السيد".