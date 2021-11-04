"أصبح خارج ترشيحات القمة".. نور الدين حكماً للمقاولون والطلائع

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة -الخليج 365:

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري، عن طاقم حكام مباريات غدا الخميس، ضمن منافسات الأسبوع الثالث من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وابتعد إبراهيم نور الدين عن ترشيحات الحكام لإدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، بعدما تم إسناد مباراة المقاولون العرب وطلائع الجيش له.

ويدير إبراهيم نور الدين مباراة المقاولون العرب وطلائع الجيش، ويعاونه كل من هاني خيري، محمد عزازي ومحمد التابعي، بينما يقود خالد الغندور تقنية الفيديو، ويساعده عمرو رمضان.

وأسند اتحاد الكرة إدارة مباراة الجونة وفاركو، إلى الحكم وليد عبد الرازق، ويعاونه كل من مصطفى حسين، أحمد رشدي، وجلال أحمد، ويقود محمد يوسف تقنية الفيديو ويساعده مصطفى الشهدي.

وتم تعيين طارق مجدي حكما لمباراة البنك الأهلي والإسماعيلي، ويعاونه كل من هشام الدسوقي، رجب محمد ومحمد القلاوي، بينما يقود محمد سلامة المباراة كحكم لتقنية الفيديو ويعاونه حسني سلطان.

أما عن مباراة مصر المقاصة وسيراميكا كليوباترا، فيقود الحكم صبحي العمراوي المباراة كحكم ساحة ويعاونه كل من محمود عبد السميع ومحمد مجدي ومحمود رشدي، ويقود مصطفى عثمان تقنية الفيديو ويساعده محمود ناصف.

ويدير محمد معروف مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري، ويعاونه كل من أحمد صلاح، عماد العقاد ومحمود وفا، ويقود محمد عباس قابيل تقنية الفيديو ويساعده أحمد ناجي.