الخليج 365 يكشف كواليس مران الأهلي قبل الأخير للقمة.. وقائمة المباراة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

دخل فريق الأهلي بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، معسكر مغلق بأحد فنادق القاهرة استعداداً لمباراة الزمالك.

ويستعد الأهلي لملاقاة الزمالك ضمن الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

وخاض الأهلي مراناً أخيراً بملعب استاد مختار التتش بمقر النادي في الجزيرة، وقام موسيماني بفرض سرية كبيرة على المران من أجل التركيز.

وصرح مصدر لمصراوي، أن التقسيمة التي جرت خلال مران الأربعاء، شهدت مشاركة محمد الشناوي حارس الفريق، وتألق بشكل لافت للنظر، مما يعني جاهزيته لمباراة القمة.

وتابع "كهربا لم يُظهر أي رد فعل عقب استبعاده من قائمة المباراة، هو يبذل قصارى جهده في التدريبات مؤخراً والجميع يشعر بأن اللاعب يريد اثبات نفسه بقوة ولا يفتعل أي مشاكل، لكنه يحترم قرار الجهاز الفني".

وأضاف "موسيماني أكد للجهاز المعاون أن غياب كهربا عن مباراة القمة لا يتخطى كونه أمر فني بسبب تواجد بيرسي تاو ولويس ميكسيوني واحمد عبدالقادر وحسين الشحات، وأنه فضل ضم طاهر محمد طاهر في الوقت الحالي".

واختار موسيماني 22 لاعباً لقائمة الأهلي لمباراة الزمالك وفقاً للمصدر وهم: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفي شوبير في حراسة المرمى.

وفي الدفاع أكرم توفيق ومحمد هاني وكريم فؤاد وبدر بانون وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول.

وفي خط الوسط والهجوم، اليو ديانج وحمدي فتحي وعمرو السولية وعمار حمدي واحمد عبدالقادر ومحمد مجدي "أفشه" وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ولويس ميكسيوني وحسام حسن ومحمد شريف وبيرسي تاو.

واختتم المصدر تصريحاته بأن موسيماني استبعد كلاً من حمزة علاء حارس المرمي ومعه احمد نبيل "كوكا" ومحمود وحيد ومحمد محمود لأسباب فنية ووليد سليمان وصلاح محسن ومحمود متولي لعدم الجاهزية البدنية.