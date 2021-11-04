شعار نادي النجم الساحلي التونسي

تعرف مع موقع الخليج 365 على موعد مباراة النجم الساحلي والترجي الجرجيسي مع القنوات الناقلة، في الجولة الرابعة من الدوري التونسي “الرابطة التونسية المحترفة الاولى” ضمن منافسات المجموعة الثانية.

يستقبل النجم الساحلي نظيره الترجي الجرجيسي على ملعب بوعلي لحوار بمدينة حمام سوسة، وعينه على مصالحة جماهيره بعد الهزيمة في الجولة الماضية بالدوري التونسي.

يدخل النجم الرياضي التونسي المباراة في المركز الخامس بجدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، حصدهم جوهرة الساحل من الفوز في الجولة الافتتاحية امام النادي الافريقي بهدف دون مقابل.

وسيسعي ليتوال تحت قيادة المدرب “سعد الدريري” الى اقتناص الثلاث نقاط والوصول الى النقطة السابعة من أجل تقليص الفارق مع جاره المتصدر الاتحاد المنستيري الذي ألحق بالنجم الهزيمة بالجولة الماضية بهدف نظيف.

على الجانب الآخر يدخل الضيف الترجي الجرجيسي اللقاء في المركز السابع بجدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد نقطتين، حصدهم من تعادلين، قبل أن يتعرض الفريق لهزيمة واحدة بالجولة الاولى من البطولة.

موعد مباراة النجم الساحلي والترجي الجرجيسي في الدوري التونسي والقنوات الناقلة

يحين موعد مباراة النجم الساحلي والترجي الجرجيسي في الدوري التونسي يوم الخميس الموافق 4 نوفمبر 2021، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 15:30 بتوقيت مصر، 16:30 بتوقيت السعودية، 13:30 بتوقيت جرينتش، بإدارة من الحكم “صادق السالمي”.

وينقل بث مباشر مباراة النجم الساحلي والترجي الجرجيسي على القناة التونسية الرياضية، كما ينقل موقع الخليج 365 تغطية حية لأحداث اللقاء.

يذكر أن آخر لقاء جمع بين الفريقان يعود الى يوم 30-5-2021 عندما أطاح الترجي الجرجيسي بالنجم الساحلي من دور الـ16 ببطولة كأس صالح بن يوسف بفضل هدف اللاعب “نسيم دويهش”، قبل أن يُودع البطولة من دور ربع النهائي على يد الاتحاد المنستيري.