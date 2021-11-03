"النقطة الأولى".. ميلان يكتفي بالتعادل مع بورتو بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 ـ ( د ب أ)

واصل ميلان الإيطالي نتائجه الهزيلة في المجموعة الثانية من مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما سقط في فخ التعادل الإيجابي 1 / 1 مع ضيفه بورتو البرتغالي اليوم الأربعاء في الجولة الرابعة للمجموعة.

وبقي ميلان، الذي حصد أول نقطة في مسيرته بالمجموعة عقب خسارته في الجولات الثلاث الأولى، في قاع الترتيب.

فيما رفع بورتو رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثاني مؤقتا، بفارق نقطة أمام أتلتيكو مدريد الإسباني، صاحب المركز الثالث، الذي يحل ضيفا على ليفربول الإنجليزي (المتصدر) برصيد 9 نقاط، في وقت لاحق اليوم بنفس الجولة.

وبادر بورتو، بطل المسابقة عامي 1987 و2004، بالتسجيل مبكرا عن طريق لويس دياز في الدقيقة السادسة.

قبل أن يتعادل ميلان، صاحب المركز الثاني في قائمة أكثر الفرق تتويجا بدوري الأبطال برصيد 7 القاب، في الدقيقة 61، عبر النيران الصديقة، بعدما سجل الكونغولي الديمقراطي شانسيل مبيمبا، مدافع بورتو، هدفا بالخطأ في مرمى فريقه.