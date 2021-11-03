بنزيما يقود ريال مدريد للفوز على شاختار دونتيسك في أبطال أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 ـ ( د ب أ):

قاد الفرنسي كريم بنزيما، فريقه ريال مدريد، للفوز على شاختار دونتيسك الأوكراني 2/ 1 ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الرابعة بدوري أبطال أوروبا.

وشهدت المباراة تسجيل ريال مدريد للهدف رقم 1000 في تاريخ مشاركاته بدوري أبطال أوروبا.

وسجل بنزيما الهدف التاريخي لريال مدريد في الدقيقة 14، قبل أن يدرك فيرناندو التعادل في الدقيقة 39.

وفي الدقيقة 61 عاد بنزيما ليسجل الهدف الثاني له والثاني لريال مدريد.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى تسع نقاط في صدارة ترتيب المجموعة، فيما تجمد رصيد شاختار دونتيسك الأوكراني عند نقطة واحدة في المركز الرابع والأخير، حيث اقترب من وداع المسابقة في حال فوز شيريف تيراسبول المولودوفي على إنتر ميلان الإيطالي في المباراة التي تقام في نفس المجموعة في وقت لاحق.

وكاد ريال مدريد أن يفتتح التسجيل مبكرا في الدقيقة السادسة عن طريق الكرواتي لوكا مودريتش، الذي انفرد بمرمى أناتولي تروبين حارس مرمى شاختار دونتيسك، لكن تسديدته أبعدها الحارس ببراعة إلى ضربة ركنية لم تسفر عن أي جديد.

وبعد ذلك بسبع دقائق سجل ريال مدريد هدفه الأول عن طريق كريم بنزيما، الذي استفاد من مجهود زميله البرازيلي فينسيوس جونيور في خطف الكرة من دفاع شاختار وتمريرها إليه ليسجل الهدف الأول في شباك الفريق الأوكراني.

وبات هذا الهدف رقم 1000 لريال مدريد في تاريخ مشاركاته في دوري أبطال أوروبا.

وبعد الهدف حاول لاعبو فريق شاختار دونتيسك إدراك التعادل، لكن بدون جدوى مع تألق دفاع ريال مدريد وحارسه البلجيك تيبو كورتوا.

لكن الفريق الأوكراني نجح في إدراك التعادل في الدقيقة 39 عن طريق فيرناندو، الذي تلقى تمريرة بالصدر من زميله آلان باتريك، لينفرد بمرمى كورتوا ويسدد كرة قوية سكنت شباك الحارس البلجيكي.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الأول أي جديد ليطلق الحكم صافرة نهايته بالتعادل 1 / 1.

ومع بداية الشوط الثاني دخل ريال مدريد محاولا استعادة التقدم من جديد، فيما حاول شاختار دونتيسك الحفاظ على النتيجة مع شن بعض الهجمات من حين إلى آخر على مرمى كورتوا.

وحاول شاختار تسجيل الهدف الثاني عن طريق لاعبه تيتي في الدقيقة 58، حينما سدد كرة قوية لكن كورتوا أمسك بها وأبعد الخطر عن مرمى الفريق الملكي.

ونجح ريال مدريد في تسجيل الهدف الثاني عن طريق بنزيما مجددا، حيث تألق فينسيوس ولعب كرة عرضية أرضية داخل منطقة جزاء الفريق الأوكراني، ليقابلها بنزيمة في الشباك مباشرة في الدقيقة 62.

وبعد الهدف واصل ريال مدريد سيطرته على أحداث المباراة، فيما حاول شاختار تعديل النتيجة دون جدوى، حيث حافظ الفريق الملكي على نتيجة الفوز.

ولم تشهد أحداث المباراة أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايتها بفوز ريال مدريد 2 / 1 على شاختار دونتيسك.