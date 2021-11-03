تشافي عن تدريب برشلونة: متحمس من أجل العودة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد تشافي هيرنانديز مدرب نادي السد القطري، أنه لا يعلم ما سوف يحدث بشأن مفاوضات نادي برشلونة لتعيينه مدرباً للفريق، مشيراً إلى أنه متحمس للعودة مرة أخرى إلى البلوجرانا.

وكانت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية، ربطت تشافي بتدريب النادي الكتالوني، بعد إقالة رونالد كومان المدير الفني الهولندي السابق للبلوجرانا، عقب النتائج السلبية التي حققها الفريق مؤخراً.

وتواجد وفد إداري من فريق برشلونة في ملعب مباراة السد والدحيل بالدوري القطري.

وقال تشافي عقب نهاية المباراة في تصريحات صحفية: "لا أعلم ماذا سوف يحدث، نحن نواصل التحدث، أنا إيجابي ويجب فهم ذلك".

وأضاف: "الحديث مع لاعبي فريقي وتوديعهم كان أمر عاطفي لإني لا أدري ماذا سوف يحدث".

وأكمل تشافي: "إدارة فريق السد وبرشلونة يتفاوضون، هم يعلموا رغبتي، أنا متحمس من أجل العودة، أتمنى أن يحدث ذلك، سيكون أمر مدهش".

واختتم المدرب الإسباني: "الأجواء جيدة وأنا متفائل، أرغب بالعودة للمنزل، الآن لدي عشاء مع إدارة السد وإدارة برشلونة ونتمنى أن تجري الأمور جيدًا".