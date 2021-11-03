مانشستر يونايتد يعلن غياب فاران لمدة شهر للإصابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن إصابة مدافعه الفرنسي رافائيل فاران في الركبة، وغيابه لمدة شهر عن الملاعب.

وكان فاران تعرض للإصابة خلال مباراة فريقه أمام أتالانتا الإيطالي، أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وغادر فاران الملعب في الشوط الأول متأثراً بإصابته، ودخل ماسون جرينوود بدلاً منه.

وأصدر النادي الإنجليزي بيانا رسمياً، يؤكد تعرض فاران لإصابة في أوتار الركبة بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة أتالانتا.

وأشار مانشستر يونايتد في بيانه إلى أن اللاعب سيغيب عن الملاعب لنحو شهر.