مصدر يكشف لمصراوي سبب غياب كهربا عن قائمة الأهلي للقمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:

خرج محمود عبدالمنعم "كهربا" لاعب وسط النادي الأهلي، من حسابات الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، لمباراة الزمالك المقبلة.

ويستعد الأهلي لملاقاة الزمالك ضمن الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

وصرح مصدر في وقت سابق لـ"الخليج 365"، أن موسيماني قرر إعادة طاهر محمد طاهر لقائمة الفريق لمباراة الزمالك، وعدم ضم كهربا.

وعلم "الخليج 365"، أن استبعاد كهربا ليس له بما أثير على خلفية مؤتمر بيتسو موسيماني الصحفي عقب فوز الأهلي الأخير أمام البنك الأهلي 1-0 في الدوري.

وقال مصدر في تصريحاته لمصراوي:"استبعاد كهربا مجرد وجهة نظر فنية بحتة للمدير الفني وجهازه، لا توجد أي أزمات من أي نوع بين كهربا وموسيماني، عكس ما يعتقد ويروج البعض".

وأضاف "موسيماني يرى أن مركز الوسط المهاجم فيما يخص الأجنحة، يوجه به عدد كبير من اللاعبين وبالتالي الفريق قد لا يحتاج كهربا في تلك المباراة لوجود أكثر من خيار أمامه".

واستمر "موسيماني سبق واستبعد طاهر محمد طاهر من مباراتي الإسماعيلي والبنك الأهلي، رغم جاهزية اللاعب، لكن هذا يدل على أن الأمر لا علاقة له بأي مشكلة، مجرد وجهة نظر فنية".

واختتم "كل مباراة يتم استبعاد بعض اللاعبين نظراً لأن هناك عدد محدد للقائمة، حدث هذا مع طاهر من قبل وكذلك رامي ربيعة، وبالتالي يجب احترام وجهة نظر المدير الفني وقراراته".