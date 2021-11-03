لحظة بلحظة.. ليفربول 2 - 0 أتليتكو مدريد.. صلاح أساسيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة ليفربول الإنجليزي ونظيره أتليتكو مدريد الإسباني، عند العاشرة مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وشهد تشكيل ليفربول الذي أعلنه المدير الفني الألماني للفريق، يورجن كلوب، تواجد محترفنا المصري بصفوفه محمد صلاح أساسيًا.

وتكون تشكيل ليفربول من: أليسون بيكر؛ ألكسندر أرنولد، فيرجيل فان دايك، جويل ماتيب، كوستاس تسيميكاس؛ فابينيو، أوكساليد تشامبرلين، جوردان هندرسون؛ محمد صلاح، ساديو ماني، ديوجو جوتا.

وتكون تشكيل أتلتيكو مدريد من: يان أوبلاك؛ فيليب لويس، خوسيه ماريا خيمينيز، ماريو هيرموسو، رودريجو دي بول، كيران تريبير، أنخيل كوريا، كوكي، يانيك كاراسكو؛ لويس سواريز، جواو فيليكس.

وانتظروا تغطية لأبرز أحداث الشوط الأول فور بدايته:

وصت عرضية من أرنولد في الدقيقة 13 من يمين الملعب حولها جوتا هدفًا أول لليفربول.

وعاد ليفربول للتسجيل مرة أخرى عن طريق لاعبه ساديو ماني في الدقيقة 21.

وافتتح ليفربول الشوط الثاني بهدف سجله جوتا في الدقيقة 46.