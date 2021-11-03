مصدر لمصراوي: عودة الشناوي وطاهر وغياب كهربا عن قائمة الأهلي للقمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:

أكد مصدر مسؤول في النادي الأهلي، أن قائمة الفريق لمباراة القمة، سوف تشهد عودة محمد الشناوي، حارس الفريق، وكذلك طاهر محمد طاهر لاعب وسط الفريق المهاجم، وغياب محمود عبدالمنعم "كهربا".

ويستعد الأهلي لملاقاة الزمالك ضمن مباراة الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز، مساء الجمعة المقبل بملعب استاد القاهرة الدولي.

وأشار المصدر، في تصريحاته لمصراوي، إلى أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، استقر على ضم محمد الشناوي لقائمة الفريق لمباراة الزمالك، بعد التأكد من جاهزية الحارس "طبياً" للتواجد.

وعانى الشناوي مؤخراً من إصابة بتمزق في العضلة الخلفية اثناء مشاركته في مباراة منتخب مصر ونظيره الليبي بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس لكأس العالم 2022 بقطر.

وأضاف المصدر، أن قائمة الأهلي لمباراة الزمالك سوف تشهد عودة طاهر محمد طاهر والذي غاب عن قائمة الأهلي في المباريات الأخيرة.

واختتم المصدر حديثه، بأن القائمة سوف تشهد غياب محمود عبدالمنعم "كهربا".

ويستعد الأهلي للدخول في معسكر مغلق بداية من اليوم الأربعاء ولحين مباراة الزمالك.

يذكر، أن الأهلي نجح في تحقيق الفوز خلال أول مباراتين في مسابقة الدوري الممتاز، برباعية نظيفة أمام الإسماعيلي، وهدف نظيف أمام البنك الأهلي.