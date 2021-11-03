موعد مباراة الوحدات وشباب العقبة في الدوري الاردني والقنوات الناقلة «ليلة حسم اللقب»

تعرف مع الخليج 365 على موعد مباراة الوحدات وشباب العقبة مع القنوات الناقلة، في ليلة حسم لقب الدوري الاردني للمحترفين 2021/2022، بالجولة الـ22 (الأخيرة).

على غير العادة، تُسلط الأضواء على ملعبين في نفس التوقيت بالدوري الاردني للمحترفين، حيث انحصر الصراع على اللقب بين فريق الوحدات الذي يستضيف شباب العقبة على استاد الملك عبد الله الثاني بالقويسمة، والرمثا الذي سيواجه الجزيرة على ستاد عمان الدولي.

ويمني الوحدات النفس بتحقيق الفوز على شباب العقبة بأي نتيجة مع خسارة الرمثا أمام الجزيرة من أجل تحقيق اللقب الـ18 في تاريخه والثاني على التوالي.

ويتواجد الوحدات في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الاردني وفي رصيده 44 نقطة، ويفصله نقطتين عن المتصدر «الرمثا»، وحقق المارد الأخضر الفوز في 13 مناسبة هذا الموسم بالمسابقة المحلية، وتعادل في 5، وتلقى 3 هزائم، وسجل لاعبوه 39 هدفًا كأقوى خط هجوم في المسابقة، واهتزت شباكه 14 مرة، كأقوى خط دفاع.

على الجهة المقابلة، يخوض شباب العقبة المباراة من دون أي ضغوطات بعدما ضمن البقاء بشكلٍ رسمي ضمن الكبار، ولكن في حال فوزه على الوحدات، سيرتقي من المركز الثامن إلى السابع بجدول الترتيب على حساب الجزيرة.

موعد مباراة الوحدات وشباب العقبة في الدوري الاردني والقنوات الناقلة

يحين موعد مباراة الوحدات وشباب العقبة يوم الخميس الموافق 4 نوفمبر 2021، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش، 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية، وتقام في نفس اليوم والتوقيت المباراة الثانية بين الرمثا والجزيرة.

وقررت إدارة قنوات الاردن المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات على تردد 11958 أفقي، نقل المباراتين على الهواء مباشرة في نفس التوقيت، حيث سيتم بث مباراة الوحدات وشباب العقبة على القناة الرئيسية الأولى، والرمثا والجزيرة على قناة الاردن.