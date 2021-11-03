تشكيلة ليفربول الاساسية في مباراة اليوم امام أتليتكو مدريد في دوري أبطال أوروبا..اراحة روبرتسون

تعرف مع الخليج 365، على تشكيلة ليفربول الاساسية في مباراة اليوم امام اتليتكو مدريد الاسباني برسم الجولة 4 من مجموعات دوري أبطال أوروبا، والمقرر إقامتها على ملعب أنفيلد روود، بداية من الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية.

يدخل يورجن كلوب مباراة اليوم والعين على تحقيق فوز يضمن التأهل للدور الموالي في صدارة المجموعة، لذلك قرر الدفع بعناصره الاساسية، مع بعض المداورة في مركز الظهير الأيسر و وسط الميدان.

واستعاد المدرب الالماني لاعبي خط الوسط العائدين من الاصابة “تياجو ألكانتارا”، وفابينيو بعد تأكيد جاهزيتهم لمباراة اليوم امام فريق دييجو سيميوني.

ومع ذلك، لا يزال الدولي الغيني نابي كيتا وجيمس ميلنر (كلاهما في أوتار الركبة) غائبين عن الريدز، مع الشاب هارفي إليوت (اصابة في الكاحل).

وسيبدأ البرازيلي أليسون بيكر في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي الكسندر ارنولد، جويل ماتيب، فيرجل فان ديك، واليوناني تسيميكاس بدل روبرتسون.

وفي وسط الميدان، يبدأ يورجن كلوب مباراة اليوم بالثلاثي فابينيو، جوردان هندرسون، و تشامبرلين، فيما احتفظ بالاسباني تياجو ألكانتارا على مقاعد البدلاء.

وفي المقدمة، يعتمد المدير الفني الألماني في مباراة اليوم على الثلاثي ساديو ماني، دييجو جوتا، ومحمد صلاح لقيادة هجوم ليفربول.

تشكيلة ليفربول الاساسية في مباراة اليوم امام اتليتكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: الكسندر ارنولد، جويل ماتيب، فيرجل فان ديك، تسيميكاس

خط الوسط: فابينيو، جوردان هندرسون، تشامبرلين

خط الهجوم: ساديو ماني، دييجو جوتا، محمد صلاح.