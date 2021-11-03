تشكيلة باريس سان جيرمان الاساسية في مباراة اليوم امام لايبزيج في دوري أبطال أوروبا.. مبابي يعود

تشكيلة باريس سان جيرمان أمام لايبزيج بدوري أبطال أوروبا - صور Afp

تعرف مع الخليج 365، على تشكيلة باريس سان جيرمان الاساسية في مباراة اليوم امام ريد بول لايبزيج، برسم الجولة 4 من مجموعات دوري أبطال أوروبا، والمقرر إقامتها على ملعب ريد بول أرينا، بداية من الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية.

ويدخل النادي الفرنسي مباراة اليوم كمتصدر للمجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، متقدماً على مان سيتي بفارق نقطة، فيما يقبع النادي الالماني في المركز الاخير برصيد خالي من النقاط.

ويفتقد ماوريسيو بوكيتينو في مباراة اليوم لخدمات مواطنه ليونيل ميسي الذي اصيب في اوتار الركبة، لكنه استعاد خدمات كيليان مبابي الغائب عن مباراة ليل الماضية في الدوري الفرنسي.

ويبدأ باريس سان جيرمان مباراة اليوم بالايطالي دوناروما بدلاً من الكوستاريكي كيلور نافاس في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي اشرف حكيمي، ماركينيوس، كيمبيمبي، ونونو مينديز.

وفي وسط الميدان، يعتمد المدير الفني الارجنتيني على البرتغالي دانيلو بيريرا، بجانب ادريسا جايي، وجورجينيو فينالدوم في مباراة اليوم، في ظل غياب ماركو فيراتي و لياندرو باريديس.

وفي المقدمة، سيبدأ انخيل دي ماريا منذ البداية في مباراة اليوم امام لايبزيج، رفقة كيليان مبابي، ونيمار جونيور في خط الهجوم.

تشكيلة باريس سان جيرمان الاساسية في مباراة اليوم امام ريد بول لايبزيج في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: أشرف حكيمي، ماركينيوس، كيمبيمبي، نونو مينديز.

خط الوسط: دانيلو بيريرا، جورجينيو فينالدوم، ادريسا جايي.

خط الهجوم: انخيل دي ماريا، كيليان مبابي، نيمار جونيور.