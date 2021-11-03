تشكيلة مان سيتي الاساسية في مباراة اليوم امام كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا..محرز أساسي من جديد

تشكيلة مانشستر سيتي أمام كلوب بروج بدوري أبطال أوروبا - صور Afp

تعرف مع الخليج 365، على تشكيلة مانشستر سيتي الاساسية في مباراة اليوم امام كلوب بروج، برسم الجولة 4 من مجموعات دوري أبطال أوروبا، والمقرر إقامتها على ملعب الاتحاد، بداية من الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية.

ولا يواجه بيب جوارديولا أي مشاكل إصابات كبيرة، باستثناء الجناح الاسباني فيران توريس المتوقع غيابه لغاية العودة من التوقف الدولى القادم.

ويبدأ حارس المرمى البرازيلي إيدرسون مورايس منذ البداية في مباراة اليوم، وأمامه الرباعي كايل ووكر، امريك لابورت، جون ستونز، وجواو كانسيلو في مركز الظهير الأيسر، فيما تمت اراحة البرتغالي روبن دياز.

و في وسط الميدان، يبدأ بيب جوارديولا بالاسباني رودريجو فيرنانديز منذ البداية في مباراة اليوم، بجانب إلكاي جوندوجان و بيرناردو سيلفا، فيما يبدأ دي بروين المباراة من دكة البدلاء.

وفي المقدمة، سيبدأ رياض محرز الذي سجل هدفين أمام بروج في بلجيكا، لكنه كان بديلاً فقط في آخر مباراتين من الدوري الإنجليزي، بجانب جاك جريليتش و فيل فودين.

تشكيلة مان سيتي الاساسية في مباراة اليوم امام كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: إيدرسون مورايس

خط الدفاع: جواو كانسيلو، امريك لابورت، جون ستونز، كايل ووكر

خط الوسط: رودريجو، إلكاي جوندوجان، برناردو سيلفا

خط الهجوم: رياض محرز، جاك جريليتش، فيل فودين