موعد مباراة الهلال وضمك في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

تعرف مع الخليج 365 على موعد مباراة الهلال وضمك والقنوات الناقلة، في اليوم الثاني من الجولة 11 ببطولة الدوري السعودي 2021/2022 «دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين».

سيسعى نادي الهلال لتعديل المسار في الدوري السعودي عندما يستضيف المتصدر «ضمك» على استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز)، وذلك بعد أن وقع في فخ التعادل للمرة الرابعة هذا الموسم مع اهلي جدة بالجولة الماضية.

وحقق الزعيم 4 انتصارات في دوري المحترفين حتى الآن، آخرها في الجولة قبل الماضية أمام الرائد، ولم يتذوق طعم الخسارة بعد، ويمتلك فرصة التربع على صدارة الترتيب حال فوزه على ضمك بالإضافة إلى المباراتين المؤجلتين أمام الفيحاء والنصر.

ويتواجد الهلال في المركز الخامس بجدول الترتيب وفي رصيده 16 نقطة جمعها من 8 مباريات، ويفصله 5 نقاط عن المتصدر ضمك، وسجل لاعبوه 13 هدفًا، واهتزت شباكه 9 مرات.

على الجهة المقابلة، يعد فريق ضمك الحصان الأسود حتى الآن في الدوري السعودي، حيث يسير بشكلٍ مثالي تحت قيادة المدرب الكرواتي الشاب كرشمير ريزتش الذي قاد الفريق للصدارة منذ الجولة قبل الماضية.

وحصد فريق ضمك 21 نقطة من 6 انتصارات و3 تعادلات، وخسر مرة واحدة فقط وكانت على يد النصر في الجولة الأولى، وسجل لاعبوه 14 هدفًا، ودخل مرماه 8 اهداف.

موعد مباراة الهلال وضمك في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

يحين موعد مباراة الهلال وضمك في الدوري السعودي للمحترفين، يوم الخميس الموافق 4 نوفمبر 2021، في تمام الساعة 14:50 بتوقيت جرينيتش، 16:50 بتوقيت مصر، 17:50 بتوقيت السعودية.

وينقل بث مباشر مباراة الهلال وضمك على قناة شركة الرياضة السعودية SSC، بتقنية HD، وSD المفتوحة على القمر الصناعي عرب سات على تردد 12418 أفقي، بمعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح خطأ 3/4.