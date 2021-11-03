موعد مباراة الاتحاد والفتح في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الاتحاد والفتح في الجولة الحادية عشر من الدوري السعودي للمحترفين والقنوات الناقلة، والمقرر إقامتها على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) بجدة.

يستقبل اتحاد جدة نظيره الفتح في ختام اليوم الثاني من منافسات الجولة الـ 11 ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2021-2022، وعينه على تحقيق الثلاث نقاط من أجل انتزاع الصدارة من المتصدر ضمك.

يدخل الاتحاد المباراة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 20 نقطة بفارق نقطة واحدة عن المتصدر ضمك الذي تنتظره مواجهة قوية امام الهلال لصالح نفس الجولة، حصدهم العميد من 6 انتصارات، وتعادلين، وتعرض الفريق لهزيمتين.

وسيسعي النمور بقيادة المدرب السعودي “حسن خليفة” الى استغلال عاملي الملعب والجمهور لتحقيق الفوز الثاني على التوالي بعدما حقق فوزاً ثميناً خارج ملعبه بالجولة الماضية امام الحزم 1-صفر.

في المقابل يدخل الفتح المباراة بمعنويات منخفضة عقب خسارته في الجولة الماضية خارج ملعبه امام ابها 1-3، ويتواجد النموذجي في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 12 نقطة.

ويطمح الفتح بقيادة المدرب البلجيكي “يانيك فيريرا” الى استعادة نغمة الانتصارات من جديد وتحقيق الفوز الرابع في الدوري السعودي، كان الفريق قد تعادل في 3 مباريات، وتعرض لثلاث هزائم حتى الآن.

موعد مباراة الاتحاد والفتح في الدوري السعودي

يحين موعد مباراة الاتحاد والفتح في الدوري السعودي للمحترفين يوم الخميس الموافق 4 نوفمبر 2021، على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الاتحاد والفتح في تمام الساعة 19:45 بتوقيت السعودية، 18:45 بتوقيت مصر، 16:45 بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والفتح في الدوري السعودي

ينقل بث مباشر مباراة الاتحاد والفتح على قناة SSC 1 السعودية الناقل الحصري لمباريات الدوري السعودي للمحترفين، كما ينقل موقع الخليج 365 تغطية حية لأحداث اللقاء.

الجدير بالذكر ان لقاء الفريقان الموسم الماضي في الدوري السعودي للمحترفين، قد شهد التعادل الإيجابي في مباراة الذهاب 2-2، وفي الإياب أكتسح الاتحاد نظيره الفتح برباعية مقابل هدف على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمدينة مكة.