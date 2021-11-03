موعد مباراة البنك الاهلي والاسماعيلي في الدوري المصري والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة البنك الاهلي والاسماعيلي في الجولة الثالثة من الدوري المصري والقنوات الناقلة، والمقرر لها على استاد بتروسبورت بالقاهرة.

يحل الاسماعيلي ضيفاً على البنك الاهلي في افتتاح الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز 2021-2022، وسيسعي الفريقان لتعويض الخسارة بالجولة الماضية في المسابقة المحلية.

يدخل البنك الاهلي المباراة في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 3 نقاط، حصدهم من الفوز في الجولة الافتتاحية امام طلائع الجيش 3-صفر، قبل أن يتلقى الهزيمة في الجولة الثانية امام الاهلي صفر-1.

على الجانب الآخر يُعاني الاسماعيلي من بداية سيئة بالدوري المصري حيث تعرض الدراويش لهزيمتين في الجولة الاولى امام الاهلي صفر-4، وفي الجولة الثانية امام سيراميكا كليوباترا 1-2، وسيسعي الفريق لتحقيق فوزه الاول بالمسابقة امام مضيفه.

موعد مباراة البنك الاهلي والاسماعيلي في الدوري المصري

يحين موعد مباراة البنك الاهلي والاسماعيلي في الدوري المصري الممتاز يوم الخميس الموافق 4 نوفمبر 2021، على ستاد بتروسبورت.

وتنطلق صافرة بداية مباراة البنك الاهلي والاسماعيلي في تمام الساعة 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت السعودية، 13:00 بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة البنك الاهلي والاسماعيلي في الدوري المصري

ينقل بث مباشر مباراة البنك الاهلي والاسماعيلي على قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز، كما ينقل موقع الخليج 365 تغطية حية لأحداث اللقاء.

الجدير بالذكر ان لقاء الفريقان بالموسم الماضي في الدوري المصري قد شهد التعادل السلبي في مباراة الذهاب، وفي العودة فاز الاسماعيلي بهدفين دون مقابل على ستاد بتروسبورت.