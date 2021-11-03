بنزيمة يدخل التاريخ ويقود ريال مدريد للفوز على شاختار وميلان يتعادل مع بورتو

المنامة - ياسر ابراهيم - حقق ريال مدريد الإسباني الفوز على ضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني 2-1 اليوم الأربعاء في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة في دوري أبطال أوروبا.



وسجل الفرنسي كريم بنزيمة هدفي الفريق الملكي (14 و61) فيما دوّن البرازيلي فيرناندو دوس سانتوس هدف الضيوف الوحيد في الدقيقة 39.



ونجح بنزيمة (الهدف الأول للفريق الملكي في المباراة) في تسجيل الهدف رقم 1000 لناديه ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.



ويحتل ريال مدريد صدارة المجموعة بـ9 نقاط فيما يتذيل شاختار الترتيب بنقطة وحيدة.



وتابع ريال مدريد نتائجه الايجابية في الآونة الأخيرة إذ لم يخسر الفريق المدريدي في آخر 5 مباريات له في جميع المسابقات بينها فوزه الساحق على شاختار ذهاباً بخماسية نظيفة، وانتصاره على غريمه التقليدي على زعامة الكرة الاسبانية برشلونة 2-1 في مباراة الكلاسيكو في عقر دار الأخير أواخر الشهر الماضي.



وخاض كاسيميرو المباراة الرقم 300 في صفوف ريال مدريد وبات ثالث برازيلي من حيث عدد المباريات في صفوف فريقه بعد مارسيلو فييرا (532) وروبرتو كارلوس (527) بحسب وكالة أوبتا للإحصائيات.





ميلان يتعادل أمام بورتو

انتهت مباراة ميلان الإيطالي وضيفه بورتو البرتغالي بالتعادل الإيجابي 1-1، وعلى ملعب سان سيرو، افتتح الكولومبي لويس دياز التسجيل لبورتو (6)، فيما أحرز الكونغولي شانسيل مبيمبا هدف ميلان بالخطأ في مرماه (61).



وبهذا التعادل، رفع بورتو رصيده إلى 5 نقاط بينما حصد ميلان أول نقطة له في دور المجموعات.



وكان بورتو البادئ بالضغط في المباراة ونجح في افتتاح التسجيل في الدقيقة السادسة، بعد هجمة مرتدة سريعة وصلت منها الكرة إلى دياز الذي سدد أمام المرمى وهز الشباك.



وكاد بورتو أن يضاعف النتيجة في أكثر من مناسبة، ولكن حارس ميلان الروماني كيبريان تاتاروسانو تألق في الصدّ.



وانتظر ميلان حتى الدقيقة 61 لإدراك التعادل عن طريق مبيمبا.



فبعد ركلة حرة نفذت صدها الحائط، وصلت الكرة إلى الفرنسي أوليفييه جيرو الذي سدد باتجاه المرمى وتصدى لها الحارس، ليتابعها الفرنسي بيار كالولو بتسديدة حولها مبيمبا في شباك فريقه.



وزج المدرب ستيفانو بيولي بالسويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش بدلاً من جيرو سعياً لاقتناص الفوز، وبالفعل، سجل إبراهيموفيتش هدفاً بالدقيقة 82، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.





(بي إن سبورت)