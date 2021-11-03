اليرموك يقتنص نقطة تعادل مثيرة من شعب إب

حسم التعادل بنتيجة (2-2)، مباراة شعب إب واليرموك، التي أقيمت اليوم الأربعاء على ملعب سيئون الأولمبي بمحافظة حضرموت، في ختام مشوار الفريقين من دور المجموعات للدوري اليمني.



التعادل رفع رصيد اليرموك إلى 9 نقاط ضمن بها البقاء في دوري الدرجة الأولى، بينما ارتفع صيد الشعب إلى 8 نقاط تقدم بها إلى المركز الرابع في المجموعة.



وتبقى مسألة ضمان الشعب بقائه بين الكبار، معلقة بنتيجة المباراة الختامية للمجوعة بين هلال الحديدة وأهلي صنعاء، المقررة الخميس المقبل.



بدأت المباراة مثيرة ومنذ الدقيقة الثالثة، تقدم اليرموك بهدف هاني أبو هادي، بينما فشل شعب إب في إدارك التعادل، حتى عندما حصل على ركلة جزاء تصدى لها حارس اليرموك مروان بسباس.



وفي مطلع الشوط الثاني، ضغط شعب إب بعناد كبير للحصول على هدف التعادل الذي سجله سليمان المحروقي في الدقيقة 57، ثم سجل التقدم عن طريق المدافع محمد فؤاد برأسية جميلة في الدقيقة 70.



وبينما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، تحصل اليرموك على ركلة جزاء نفذها عبد الرحمن العسيلي في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، ليحسم التعادل نتيجة مباراة مصيرية للفريقين.



(موقع كورة)