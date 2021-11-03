شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يستعين بسموحة وفيوتشر لاستكشاف زعيم الثغر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعان إيهاب جلال المدير الفنى لفريق بيراميدز، بمواجهتى الاتحاد السكندرى أمام سموحة وفيوتشر فى الجولتين الأولى والثانية من عمر مسابقة الدورى الممتاز، لأجل استكشفا زعيم الثغر قبل المواجهة التى ستجمعهما غدًَا الخميس.

ويحل الاتحاد ضيفا على بيراميدز في الثامنة من مساء الخميس على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الثالثة من الدوري الممتاز بنسخته الجديدة.

وحصل جلال على فيديوهات مسجلة لمباراتى الاتحاد السكندرى أمام سموحة والتى انتهت بالتعادل بنتيجة 4 / 4، وأمام فيوتشر والتى حقق خلالها زعيم الثغر الفوز بنتيجة 3 / 2، من أجل الوقوف على نقاط القوة والضعف والعناصر الجديدة التى دعم بها الاتحاد صفوفه.