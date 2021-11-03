التايكوندو يحدد 11 ديسمبر موعدا للانتخابات

القاهرة - سامية سيد - حدد مسئولى اتحاد التايكوندو يوم 11 ديسمبر موعدا لعقد الجمعية العمومية للاتحاد لاختيار مجلس جديد يقود اللعبة خلال الدورة الانتخابية الجديدة.

ويتنافس على الرئاسة الثنائي عمرو سليم الرئيس الحالى للاتحاد ومحمد مصطفى ، ويخوض كل منهما السباق بقائمته التى اختارها.

وتضم الجمعية العمومية 58 هيئة لها حق الحضور و التصويت فى العمومية ، بعد أن تم اعتمادها من الجهة الإدارية و اللجنة الأولمبية.

استقبل مجلس إدارة اتحاد التايكوندو برئاسة عمرو سليم الخبير الكورى ان هيونجون المقرر ان يتولى تدريب المنتخبات القومية للبومزا خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يبدأ الخبير الكورى عمله مع المنتخب منتصف شهر ديسمبر المقبل، حيث يستعد منتخب البومزا للمشاركة في بطولة العالم .

يأتى اختيار الخبير الكورى ضمن بروتوكول التعاون مع السفارة الكورية التى من المقرر ان تتحمل تكاليف تواجده بمصر