شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: خروج كهربا من قائمة الأهلى أمام الزمالك وضم الشناوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الإعلامى أحمد شوبير خروج محمود عبد المنعم "كهربا" نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى من قائمة الأحمر استعداد لمواجهة الزمالك في المباراة المقرر لها بعد غدٍ الجمعة ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى.

وكتب شوبير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك:" ‏الشناوى ضمن قائمة الاهلي وخروج كهربا".



شوبير

وكان كهربا، رد على التصريحات التى ادعت طلبه من موسيمانى، المدير الفني للفريق الأهلى، المشاركة في المباريات، قائلا:" بالنسبة للصحفيين اللى بيتكلموا على لسانى أنا محصلش منى أي تصريح من أي اتجاه لأى شخص ولو حابب أقول أي تصريح هيكون منى أنا شخصيا، غير كدا أنا لن ولم يصدر منى أي تصريحات لا سابقا ولا لاحقا على الإطلاق اللى عنده أى حاجة ممكن يقولها عادى جدا ويواجهنى لأن ده عمره ما هيحصل ولا هيحصل منى أبدا، وبعد إذن الصحفيين محدش يقول أي تصريحات على لسانى أنا ما عنديش صحاب ولا قرايب صحفيين ولا بقول أي تصريح لأى شخص أي كان هو مين عن حياتى الشخصية ولا الرياضية، فأرجو عدم الحديث بالنيابة عنى، وأرجو من جمهورى الغالى عدم تصديق أي كلام من أي شخص غير منى أنا فقط".

وكان أحد الصحفيين في المؤتمر الصحفى قد وجه سؤالا إلى موسيمانى قائلا: وعدت كهربا باللعب فلماذا لم يلعب، ليرد موسيماني: كيف عرفت أنني وعدته ثم يرد الصحفى: كهربا صديقي وقال لي هذا ليرد موسيمانى: هل كهربا يسرب أخبار الفريق؟.

وتغلب فريق الأهلي على البنك الأهلي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على استاد الأهلي والسلام ضمن الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

بهذه النتيجة وصل الأهلي للنقطة السادسة في صدارة الدوري، بينما توقف رصيد البنك الأهلي عند 3 نقاط في المركز السادس.