شكرا لقرائتكم خبر عن 20 لاعبا فى قائمة الاتحاد استعدادا لمواجهة بيراميدز في الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار حسام حسن المدير الفني لنادى الاتحاد السكندرى، 20 لاعبا في قائمة الفريق استعدادا لمواجهة بيراميدز، على استاد الدفاع الجوى، في إطار منافسات الأسبوع الثالث من مسابقة الدورى المصرى.

وجاءت قائمة الاتحاد كالتالى:

محمد عبد المنصف، أحمد يحيى، محمد عبد السلام، أحمد مجدي، دايون لوي الشهير بنانا، السيد سالم، صبري رحيل، هشام صلاح، مورو، سعيدو سنبورى، أحمد نبيل مانجا، مروان عطية، خالد الغندور، أحمد عادل ميسي، كريم ممدوح، عبد الغني محمد، فوزي الحناوي، مابولولو، كريم الديب، أحمد على.

يدخل سيد البلد اللقاء بعد الفوز على فيوتشر بثلاثة أهداف لهدفين في الجولة الثانية، في المقابل، يدخل بيراميدز المباراة بعد الفوز على فاركو بهدفين مقابل هدف في الجولة الثانية.

يسعى حسام حسن المدير الفني لنادى الاتحاد في تحقيق الفوز على النادى السماوى كما حققه الموسم الماضى بهدفين مقابل هدف، في ظل الأداء الجيد الذى يقدمه زعيم الثغر في أول مباراتين والغزارة التهديفية التي يحققها الفريق بعد تسجل 7 أهداف حتى الآن، وطالب مدافعيه بضرورة تصحيح أخطائهم وخلق المساحات أمام مهاجمى بيراميدز للفوز بالمباراة.

في المقابل، يأمل إيهاب جلال مدرب نادى بيراميدز في مواصلة الانطلاقة المميزة للفريق بعد الفوز في أول مباراتين وتحقيق العلامة الكاملة، في الحصول على الثلاث نقاط للاقتراب من صدارة الترتيب مستغلا تصادم الأهلى والزمالك مع بعضهما، وطالب جلال لاعبيه بضرورة الاستمرار في تقديم الأداء المميز وتحقيق الانتصارات للمنافسة على اللقب.