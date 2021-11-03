شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. 28 مرشحا يتنافسون في انتخابات المصرى البورسعيدى المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت لجنة تلقي طلبات الترشيح في انتخابات مجلس إدارة النادي المصري المقرر اجراءها في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل في الخامسة من مساء اليوم الأربعاء أعمالها وذلك بعد تلقيها اليوم طلبات ترشيح 13 عضوًا على كافة المناصب وبذلك يصبح عدد المرشحين على كافة المناصب 28 مرشحًا وذلك على النحو التالي وفقًا للترتيب الأبجدي في كل منصب على حدة :

منصب رئيس مجلس الإدارة : منصب رئيس مجلس الإدارة : 1- محمد عبد المجيد أبو طالب وشهرته " محمد أبو طالب "

2- معتز عوض عوض مشكاك

منصب نائب رئيس مجلس الإدارة : منصب نائب رئيس مجلس الإدارة : 1- محمد ابراهيم السيد سلامة.

2 - محمد عبده حامد المحروقي

3- مرسي عبده محمود سرحان.

منصب أمين الصندوق : منصب أمين الصندوق : 1-إبراهيم علي محمد هلال

منصب العضوية فوق السن : منصب العضوية فوق السن : 1- أحمد الحسيني فهمي شحاته.

2- أسامة محمود مصطفى محمد.

3- تامر السعيد محمد صبحي.

4- حنان محمد سليمان الألفي.

5- صالح محمد رسمي.

6- طارق عبد الرازق غانم.

7-اعبده عبد الحليم ابراهيم، وشهرته "عبده العالمية"

8- عماد الدين محمد أحمد حسن يوسف، وشهرته " الكابتن عمادالعمدة".

9-عماد عبده التابعي.

10- علي إبراهيم محمد هلال.

11-علي فكري علي المناوي.

12- محمد محمد صالح مانع، وشهرته "حمادة مناع"

13- محمد محمد محمد سعد.

14- محمد مصطفى السيد الجمل. وشهرته "محمد الجمل"

15-وائل رمضان السيد بدوي، وشهرته "الكابتن وائل بدوي"

منصب العضوية تحت السن : منصب العضوية تحت السن : 1-أحمد السيد محمد عوض الطحان.

2- إسلام إبراهيم مصطفى عطية وشهرته "إسلام عطية".

3- عبد الرحمن السيد عبد الرحمن أبو النجا.

4- محمد ناجي حلمي محمود عاشور.

5- ميرنا أشرف أحمد محمد أبو صير.

6-هشام محمد السيد معوض حسين

7- وليد علي ابراهيم محمد سالم.