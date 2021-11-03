شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المنصف يخطف الأضواء في تدريبات الاتحاد السكندرى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطف محمد عبد المنصف الضواء في مران الاتحاد السكندري اليوم الأربعاء، استعدادا لمواجهة بيراميدز، مساء غدا الخميس، في الجولة الثالثة من الدورى الممتاز هذا الموسم.

وتألق أوسة في تدريبات الفريق بعدما جدد فيه الجهاز الفني الثقة بعد أخر مباراتين في الدوري، رغم تلقيه 6 أهداف في المباراتين، لكن حسام حسن المديرالفني للفريق وعماد المندوه مدرب الحراس منحا الحارس الثقة لحماية عرين الفريق في المباريات المقبلة.

وأدى أوسة مرانا حماسيا على هامش التدريب الأخير للفريق قبل السفر للقاهرة بعد قليل للدخول في معسكر مغلق بأحد الفنادق استعدادا للقاء بيراميدز، وتدريب الحارس على بناء الهجمة بشكل صحيح من الخلف، بعدما لاحظ الجهاز الفني هدوء الحارس وخروجه بالكرة من مرماه بشكل صحيح.

في سياق متصل، أكد محمد عبد المنصف أن البدايات دائما ما تكون صعبة والمفاجآت بتكون فيها صعبة على الأندية، بعد التعادل الكبير مع سموحة في المباراة الأولى بالدورى المصرى، قائلا: "المباريات كلها ستكون صعبة هذا الموسم لأن جميع الفرق دعمت نفسها بصفقات واستعدت للدورى جيدا".

وأوضح أوسا: "إن بعض الفرق بتتخطف فى البداية ولكن الأهم هي العودة سريعا، وكنت قلقان والفريق خسران ثلاثة، ولكن العودة كانت مطمئنة جدا وللعلم مش أى فريق عنده القدرة على العودة بعد الهزيمة بهذا الشكل".

وتابع: "أندية الأهلى والزمالك هى فقط من يمتلك هذه الميزة فى الدورى المصرى وما فعلة الاتحاد يعد إنجازا، مؤكدا أن لو هناك وقت خمس دقائق أخرى كان من الممكن الفوز على سموحة، والروح والعزيمة لدى اللاعبين هى المعيار على العودة بجانب الانسجام".



محمد عبد المنصف (2)



محمد عبد المنصف (3)