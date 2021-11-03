الامارات | خورفكان والعروبة.. حالة طرد و5 أهداف وجماهير غفيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن خورفكان والعروبة.. حالة طرد و5 أهداف وجماهير غفيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تغلب فريق خورفكان على مضيفه العروبة 4-1، اليوم الأربعاء، في استاد الفجيرة الدولي ضمن منافسات الجولة التاسعة لدوري أدنوك الإماراتي للمحترفين، ليحقق أول فوز خارج ملعبه رافعاً رصيده إلى 15 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد العروبة عند أربع نقاط.

وسجل لخورفكان البرازيلي دوغلاس (16)، وفلاح وليد (45+3)، والبرازيلي دودو (53)، وجاسم يعقوب (77)، فيما أحرز هدف العروبة الوحيد سعيد عبيد (73).

وشهدت المباراة حضوراً جماهيرياً غفيراً كان شاهداً على تألق واضح للاعب فلاح وليد الذي سجل هدفاً وصنع آخر، والعراقي أسامة رشيد بينما قدم اللاعب عامر مبارك أفضل مباراة له في الموسم الحالي.

ونجح خورفكان في تسجيل الهدف الأول عن طريق البرازيلي دوغلاس مستفيداً من كرة وصلته من أسامة رشيد الذي قطع الكرة من الدفاع، وناولها له ليسددها داخل المرمى (16).

وتعرض لاعب العروبة احمد خميس للطرد بالبطاقة الحمراء بعد أن عرقل لاعب خورفكان المنفرد احمد خميس في الدقيقة 45 ليلعب العروبة بعشرة لاعبين.

وسجل خورفكان الهدف الثاني عن طريق اللاعب فلاح وليد من تسديدة قوية من خارج الجزاء مستفيدا من كرة وصلته من البرازيلي جونيور (45+3)، وعزز تقدمه بالثالث من ضربة جزاء بعد إعثار لاعبه البرازيلي باولينهو سجل منها مواطنه دودو (53).

وكاد العروبة ان يسجل اولا ان الكرة ارتدت من العارضة 66، ثم أحرز هدف تقليص الفارق عن طريق سعيد عبيد مستفيدا بعد هجمة صنعها البحريني علي مدن (73).

وتمكن جاسم يعقوب من تسجيل الهدف الرابع لخورفكان مستفيدا من مناولة فلاح وليد (77).

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