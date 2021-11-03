الهلال يختبر صدارة ضمك

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ويسعى الهلال صاحب الـ16 نقطة للصعود إلى المركز الثالث وتحقيق فوز يدخل ضمن تحضيراته لنهائي دوري أبطال آسيا في 23 نوفمبر الحالي، خاصة وأن الدوري سيتوقف بعد هذه الجولة لخوض جولتين بتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022.
ويدرك الهلال صعوبة المهمة في ظل المستويات التي ظل يقدمها فريق ضمك حتى تمكن من الجلوس في الصدارة خلال الجولات الأخيرة الماضية، كما أنه يفتقد عددا من العناصر المهمة لأسباب مختلفة.
ولن يفوت على المدير الفني للهلال، البرتغالي ليوناردو جارديم مطامح المدير الفني لضمك الكرواتي كرشمير ريزتش وسعيه للمضي بعيدا خلال النسخة الحالية بعد أن فهم طبيعة منافسات الدوري ونجح في توظيف قدرات الفريق وقيادته لانتصارات متتالية، حيث لم يخسر سوى مرة وحيدة في بداية الموسم تلقاها من النصر بنتيجة 1/ 4.
وبجانب الصدارة، ينتشي ضمك أيضا بفوزه في الجولة الماضية على الاتفاق.
قبل المواجهة:
- يحتل الهلال المركز الرابع برصيد 16 نقطة وتبقت له مباراتان.
- يستعيد الهلال محترفه موسى ماريغا بعد غياب نحو أسبوعين بسبب الإصابة.
- يفقد الهلال جهود ياسر الشهراني للإصابة، وماتيوس بيريرا بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.
- 9 مواجهات جمعت الفريقين بينها ودية، فاز الهلال في 8 منها مقابل فوز واحد لضمك حققه الموسم الماضي.
- تقابلا بدوري المحترفين 4 مرات، فاز الهلال مرتين وضمك مرة وتعادلا مرة.
- سجل الهلال 6 أهداف بمرمى ضمك، مقابل هدفين لضمك في الهلال.
- يفتقد ضمك لاعبه فيليبي أوجستو لطرده بالبطاقة الحمراء في اللقاء الماضي أمام الاتفاق.
- يتصدر بافتيمبي جوميز قائمة هدافي مواجهات الفريقين بدوري المحترفين بتسجيله 3 أهداف.
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