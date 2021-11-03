الهلال يختبر صدارة ضمك

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ينشد الهلال الفوز الخامس له في منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حينما يواجه المتصدر ضمك على ملعب الأمير فيصل بن فهد ضمن الجولة الـ11 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في تمام الساعة 5:50 م.

ويسعى الهلال صاحب الـ16 نقطة للصعود إلى المركز الثالث وتحقيق فوز يدخل ضمن تحضيراته لنهائي دوري أبطال آسيا في 23 نوفمبر الحالي، خاصة وأن الدوري سيتوقف بعد هذه الجولة لخوض جولتين بتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

ويدرك الهلال صعوبة المهمة في ظل المستويات التي ظل يقدمها فريق ضمك حتى تمكن من الجلوس في الصدارة خلال الجولات الأخيرة الماضية، كما أنه يفتقد عددا من العناصر المهمة لأسباب مختلفة.

ولن يفوت على المدير الفني للهلال، البرتغالي ليوناردو جارديم مطامح المدير الفني لضمك الكرواتي كرشمير ريزتش وسعيه للمضي بعيدا خلال النسخة الحالية بعد أن فهم طبيعة منافسات الدوري ونجح في توظيف قدرات الفريق وقيادته لانتصارات متتالية، حيث لم يخسر سوى مرة وحيدة في بداية الموسم تلقاها من النصر بنتيجة 1/ 4.

وبجانب الصدارة، ينتشي ضمك أيضا بفوزه في الجولة الماضية على الاتفاق.

قبل المواجهة:

