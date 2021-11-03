أحمد بن فهد يستقبل إدارة القادسية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بمكتبه أمس، رئيس مجلس إدارة نادي القادسية أحمد غدران، وأعضاء مجلس الإدارة بمناسبة تشكيل مجلس النادي الجديد. وأكد الأمير أحمد بن فهد أهمية النوادي الرياضية لدعم مواهب الشباب واستغلال الإمكانات التي وفرتها الدولة لدعم جميع الرياضات المختلفة ومشاركة الشباب في المحافل المحلية والدولية. وقدم غدران لنائب أمير المنطق تقريرا عن إنجازات النادي في الألعاب المختلفة، منوها بدعمه للنادي وأنشطته.

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