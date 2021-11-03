8 جامعات بنهائيات الطائرة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت أمس نهائيات بطولة الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية للكرة الطائرة في موسمها الـ 12، التي تستضيفها جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام، برعاية وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، وتستمر 4 أيام، بمشاركة 8 منتخبات من 8 جامعات على مستوى المملكة. وأوضح رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور خالد المزيني أن هذه البطولة شارك فيها 21 جامعة وكلية جامعية من جامعات المملكة، تأهل منها 8 جامعات للنهائيات التي ستقام بطريقة التجمع، وهي جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، وجامعة الملك سعود، وجامعة طيبة، وجامعة الملك فيصل، وجامعة القصيم، وجامعة تبوك، وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وجامعة جازان.



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