شكرا لقرائتكم خبر الاتحاد يخطط لاستعادة الصدارة بالفتح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ​بطموح استعادة الصدارة مجددا، يستضيف فريق الاتحاد نظيره الفتح اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ضمن منافسات الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتنفس المدير الفني للاتحاد كوزمين كونترا الصعداء بعد تأكده من جاهزية المدافع المصري أحمد حجازي للمشاركة في مباراة اليوم من خلال التدريب الأخير الذي جرى أمس.

كما أعاد كونترا المدافع حمدان الشمراني لقائمته الأساسية أيضا بعد أن غاب عن مباراة الحزم في الجولة الماضية نتيجة إيقافه، بينما سيكون الغائب عن هذا اللقاء هو المدافع سعود عبدالحميد الذي فرغ أمس الأول من المشاركة مع المنتخب الأولمبي في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2022.

ورغم عودته للتدريبات الجماعية، لا ينتظر أن يبدأ اللاعب فهد المولد المباراة كلاعب أساسي، حيث يتوقع أن يكون ضمن قائمة البدلاء.

وفي جانب الفتح، يغيب عنه اليوم اثنان من أهم لاعبيه المحليين وهما فراس البريكان ونواف البوشل لتواجدهما أيضا مع بعثة المنتخب الأولمبي إلى جانب غياب المدافع المصاب عمار الدحيم.

ويدخل الاتحاد اللقاء وهو في المركز الثاني برصيد 20 نقطة ويطمح لاستعادة الصدارة من خلال تحقيق الفوز وتعثر ضمك المتصدر في نزاله الصعب أمام الهلال.

وكان الاتحاد فاز في الجولة الماضية على الحزم 1/0.

أما الفتح فيحتل المركز الثامن برصيد 12 نقطة، وفوزه اليوم سينقله إلى مراكز متقدمة.

وخسر الفتح في الجولة الماضية 1/ 3 أمام أبها.