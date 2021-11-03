شكرا لقرائتكم خبر فارق نقطة يشعل لقاء الفيصلي بأبها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يتصارع فريقا الفيصلي وأبها عند الساعة الـ5.55 مساء على ملعب مدينة المجمعة الرياضية على كسر فارق النقطة بينهما في بنك دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عندما يلتقيان في إطار منافسات الجولة العاشرة.

ويصب فارق النقطة لصالح عنابي سدير الذي ارتاح في الجولة الماضية ولم يخض مباراته أمام الفتح بعد أن تم تأجيل مباراتهما نظير مشاركة بعض لاعبي الفريقين مع المنتخب الأولمبي في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا.

ويمتلك الفيصلي بقيادة مدربه دانييل راموس الطموح في التقدم للأمام في المسابقة وتخطي عدد نقاطه الحالي (11 نقطة) والتي وضعته في المركز العاشر.

ويفتقد الفيصلي اليوم ظهيره صالح القميزي الذي أجرى في الأسبوع الحالي عملية جراحية في عضلات البطن، إلا أن لدى الفريق عناصر مميزة أخرى كلاعب الوسط جويلهيرمي أوغوستو والمهاجم جوليو تافاريس والقائد إيغور روسي.

في المقابل يسعى فريق أبها لتعويض خسارته الماضية 0/ 2 أمام التعاون، كما يريد مديره الفني مارتن سيفيلا كسب النقاط والعمل على ثبات مستوى فريقه المتذبذب بالحصول على نقاط المباراة والوصول إلى النقطة الـ 13 وتدارك الوضع قبل تأزمه في الجولات المتبقية من الدور الأول.

ويضم أبها عناصر متمكنة قادرة على إيجاد الحلول بوجود المحنك التونسي الدولي سعد بقير وميتشيل فريدي والثلاثي رياض شراحيلي وفهد الجميعة وصالح العمري.