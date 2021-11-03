شكرا لقرائتكم خبر الاتفاق ينشد التعويض عبر التعاون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يستقبل الاتفاق صاحب النقاط العشر، ضيفه التعاون (7 نقاط) بملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الراكة ضمن الجولة الـ11 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويرفع الاتفاق الذي يحتل المركز الـ12، شعار تعويض الخسارة الأخيرة التي تلقاها على يد المتصدر فريق ضمك 0/1، وهي المباراة الثانية التي قاد فيها المدرب فلادان ميلويفتش الفريق بعد الأولى التي حقق فيها الفوز على النصر 1/ 0.

ويهدف فلادان لتحقيق انتصاره الثاني مع الفريق، مرتكزا على عناصر مهمة بقيادة الدولي محمد الكويكبي والتونسي نعيم السليتي والسويدي روبن كوايسون والمغربي وليد أزارو.

أما التعاون الذي يحتل المركز الأخير فيدخل منتشيا بفوزه في الجولة الماضية على أبها 2/ 0، كما يأمل في الاستمرار بسكة الانتصارات وتعديل أوضاعه التي شهدت تراجعا مخيفا في الموسم الحالي، حيث إن الفوز سيجعله متساويا مع الاتفاق في عدد النقاط.

بينما يسعى البرتغالي غوميز مدرب التعاون لمواصلة رحلة النجاة وتجدد الآمال للهروب من مركز مذيلة ترتيب الدوري، عقب تحقيق الفريق لفوزه الأول بالدوري على فريق أبها بالجولة الماضية، واستغلال عامل ارتفاع روح اللاعبين من خلال استغلال القوة الضاربة في خط الهجوم بقيادة هداف الفريق الكاميروني توامبا، ومن خلفه البورندي سيدريك إميسي، والأرجنتيني كاكو.