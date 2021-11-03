الاتحاد السعودي يغري الطليان بسوبر جديد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يواصل الاتحاد السعودي لكرة القدم مباحثاته مع رابطة الدوري الإيطالي لاستضافة العاصمة السعودية الرياض 4 نسخ قادمة من بطولة السوبر الإيطالي بعد نجاح تنظيم واستضافة نسختين ماضيتين.

وذكرت صحيفة «كوريري ديللو سبورت» الإيطالية أن الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الإيطالي، دي سيفيرو وصل إلى العاصمة السعودية الرياض لبحث إمكانية إقامة السوبر الإيطالي بالسعودية الذي سبق وأن أقيم فيها مرتين قبل أن يعود مرة أخرى إلى إيطاليا العام الماضي.

وأضافت الصحيفة «إنه حال عدم التوصل لاتفاق على إقامة السوبر بالرياض في 22 ديسمبر المقبل بين بطل الدوري إنتر ميلان، ويوفنتوس بطل كأس إيطاليا، سيكون البديل هو ملعب سان سيرو، ليحتضن المباراة يوم 12 يناير 2022».

وأشارت الصحيفة إلى أن الاتحاد السعودي لكرة القدم اقترح نظاما جديدا للبطولة، مؤكدا التزامه بدفع مبلغ يتراوح بين 180 إلى 190 مليون يورو، من أجل استضافة 4 نسخ من السوبر الإيطالي.

ويتمثل الاقتراح السعودي في أن تقام البطولة بمشاركة 4 فرق، كما يحدث في بطولة السوبر الإسباني، بحيث تضم البطولة الفرق أصحاب المركزين الأول والثاني في الدوري وطرفي نهائي الكأس.

وأكدت الصحيفة أن الأندية الإيطالية تفضل خوض البطولة في الخارج نظرا للعائد المادي الأكبر مقارنة بتنظيمها في الداخل، حيث يجني كل ناد مشارك نحو 3.5 ملايين يورو.

يشار إلى أن يوفنتوس توج بلقب السوبر الإيطالي موسم 2020، بعد الفوز على نابولي بنتيجة 2/ 0.