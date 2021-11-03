شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365 يكشف سر مقاطعة مجلس حلبية بالكامل لانتخابات المصرى البورسعيدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم يترشح أى فرد في مجلس المصري الحالي برئاسة سمير حلبية في انتخابات النادي المصري التي أغلقت باب الترشح اليوم الأربعاء، في الانتخابات المقرر لها الرابع والعشرون من ديسمبر المقبل.

وعلم الخليج 365 أن مقاطعة مجلس حلبية للانتخابات جاء باتفاق مع محافظ بورسعيد لاتاحة الفرصة أمام رجال الأعمال الراغبين في الترشح ومساندة النادي في أزماته المالية الحالية والتي اثرت على سداد مستحقات فريق الكرة.

وأكد مصدر مطلع في مجلس الإدارة الحالي، أن قرار مقاطعة الانتخابات جاء في اجتماع للمجلس الحالي بالكامل قبل فتح باب الترشح بأسبوعين، وشهد اداء قسم على عدم مهالفة هذا التعهد ليكون المجلس برمته خارج الصراع الانتخابي المقبل.

وأغلقت اللجنة المشتركة المشكلة من مسئولي مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد وإدارة النادي المصري في الخامسة من مساء اليوم الأربعاء أبوابها في الخليج 365 والأخير لفتح باب الترشيح لانتخابات مجلس إدارة النادي المقرر إجراءها في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل.

وشهدت الانتخابات ترشح شخصان فقط على منصب الرئاسة وهما، معتز عوض عوض مشكاك، محمد عبد المجيد أبو طالب، وثلاثة مرشحين على منصب نائب الرئيس هم، محمد ابراهيم السيد سلامة، مرسي عبده محمود سرحان، محمد عبده حامد المحروقي.