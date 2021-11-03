شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يحفز لاعبى الزمالك ويطالبهم بالفوز على الأهلى قبل المغادرة للمعسكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص محمود عبد الرزاق شيكابالا قائد فريق الزمالك، على تحفيز اللاعبين ومطالبتهم بالتركيز خلال مواجهة الأهلى المقبلة المقرر لها يوم الجمعة على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى.

وتحدث شيكابالا مع اللاعبين عقب انتهاء التدريبات الجماعية التى أقيمت اليوم، الأربعاء، وقبل مغادرة اللاعبين للدخول فى معسكر مغلق استعدادًا للقاء، وطالبهم بتحقيق الفوز والظهور بمستوى مميز، مؤكدًا إن تلك المباراة بمثابة بطولة للجماهير.

وأعلن باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك قائمة الفريق التى ستدخل معسكر الإعداد عقب المران، وخرج منها محمود شيكابالا نظرًا لعدم رد اتحاد الكرة على رفع عقوبة ايقافه لمدة 8 مباريات من عدمها بعدما أصدرت لجنة التسوية والمنازعات قرارًا برفع العقوبة عن اللاعب، وضمت القائمة كلاً من..

حراسة المرمى: محمد أبو جبل، محمد عواد .

الدفاع: محمود علاء، محمود حمدي "الونش"، محمد عبد الغني، حسام عبدالمجيد، عبدالله جمعة، حمزة المثلوثي، أحمد فتوح، محمد عبد الشافي .

الوسط: طارق حامد، محمود عبد العزيز، إمام عاشور، محمد أشرف "روقا"، يوسف إبراهيم "أوباما"، إسلام جابر، أحمد سيد "زيزو"، محمد أوناجم ، مصطفى فتحي ، أشرف بن شرقي.

الهجوم: عمر السعيد، سيف الدين الجزيري.