شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تمنح حمدى فتحى جائزة الأفضل في الجولة الثانية بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة الأندية المحترفة التي تدير الدورى المصرى، فوز حمدى فتحى لاعب وسط الأهلى بجائزة أفضل لاعب في الجولة الثانية من منافسات بطولة الدورى المصرى.

ونشر الحساب الرسمي للرابطة على موقع "تويتر": صورة لحمد فتحى معلقة عليه: "57 تمريرة صحيحة.. 88% نسبة دقة التمرير.. 2 استخلاص ناجح للكرة، بتصويت الجمهور، لاعب النادي الأهلي حمدي فتحي أفضل لاعب في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز".

وكان الحساب الرسمي للنادى الأهلى، اختار حمدى فتحى، لاعب وسط الفريق "نسر" مباراة الأهلى والبنك الأهلى، التي انتهت بفوز الأحمر بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت على استاد الأهلى والسلام في إطار الجولة الثانية من الدورى.

وتغلب فريق الأهلى على البنك الأهلى بهدف نظيف فى المباراة التى جمعتهما مساء الأحد على استاد الأهلى والسلام ضمن الجولة الثانية من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

بهذه النتيجة وصل الأهلى للنقطة السادسة فى صدارة الدورى، بينما توقف رصيد البنك الأهلى عند 3 نقاط فى المركز السادس.