شكرا لقرائتكم خبر عن "هلال" أمينا لصندوق المصري البورسعيدي بالتزكية وانسحاب أحد مرشحى العضوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم تشهد ايام الترشح لانتخابات النادي المصري، منافسة على منصب أمين الصندوق، حيث لم يترشح سوى إبراهيم علي محمد هلال، ما يعنى فوزه بالتزكية في الانتخابات المقرر اجرائها ديسمبر المقبل.

وأغلقت اللجنة المشتركة المشكلة من مسئولي مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد وإدارة النادي المصري في الخامسة من مساء اليوم الأربعاء أبوابها في الخليج 365 والأخير لفتح باب الترشيح لانتخابات مجلس إدارة النادي المقرر إجراءها في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل.

كان يشغل هذا المنصب في المجلس الحالي برئاسة سمير حلبية، المحاسب على الطرابيلي، والذى رفض الترشح للانتخابات المقبلة هو وباقى أعضاء المجلس.

هذا وانسحب المرشح محمد صالح محمد الدسوقي ، وشهرته "محمد البرنس" والذي كان قد تقدم بأوراق ترشيحه أول من أمس على منصب العضوية، أوراق ترشيحه، قبل ساعات قليلة، من غلق باب الترشح في اليوم الأخير بانتخابات النادي المصري.

وشهد اليوم الأخير تقدم كل من:

1-معتز عوض عوض مشكاك، على منصب رئيس مجلس الإدارة.

2-محمد عبد المجيد أبو طالب، على منصب رئيس مجلس الإدارة.

3-محمد ابراهيم السيد سلامة، على منصب نائب رئيس مجلس الإدارة.

4- مرسي عبده محمود سرحان، على منصب نائب رئيس مجلس الإدارة.

5-محمد عبده حامد المحروقي، على منصب نائب رئيس مجلس الإدارة.

6- طارق عبد الرازق غانم، على منصب العضوية.

7- عبده عبد الحليم ابراهيم، وشهرته "عبده العالمية" على منصب العضوية.

8- صالح محمد رسمي محمد، على منصب العضوية.

9-الأستاذ/ أحمد الحسيني فهمي شحاته ، على منصب العضوية.

10-محمد مصطفى السيد الجمل. وشهرته "محمد الجمل" على منصب العضوية.

11- عبد الرحمن السيد عبد الرحمن أبو النجا على منصب العضوية تحت السن.

12-وليد علي ابراهيم محمد سالم، على منصب العضوية تحت السن.

13- أحمد محمد السيد عوض الطحان، على منصب العضوية تحت السن.