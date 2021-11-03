شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة الإسماعيلى ترصد مكافآت للاعبين من أجل الفوز على البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيى الكومى، مكافآت خاصة للاعبين في حال حصد الانتصار بمواجهة البنك الأهلى غدا، على استاد بتروسبورت، إطار مباريات الأسبوع الثالث من مسابقة الدورى المحلى.

ويتطلع مسئولو الدراويش لتحفيز اللاعبين من أجل تعويض الخسارة بأول جولتين في البطولة، لتحقيق الفوز والحصول على أول ثلاث نقاط في الموسم.

في سياق متصل، حرص المهندس خالد زين نائب رئيس مجلس إدارة الإسماعيلي على زيارة اللاعبين بفندق الإقامة بالقاهرة من أجل الشد من أزرهم وتحفيزهم لإسعاد جماهير النادى العريضة.

وجاءت قائمة الإسماعيلى كالتالى :

حارس مرمى: محمد فوزى، أحمد عادل عبد المنعم

خط الدفاع: باهر المحمدى، محمد هاشم، محمد عمار، عصام صبحى، محمد دسوقى، أحمد عيد

خط الوسط: محمود دونجا، عماد حمدى، عمر الوحش، محمد مخلوف، محمد عادل، محمد الشامى، أحمد مدبولى، أحمد مصطفى، عبد الرحمن مجدى

خط الهجوم: شكرى نجيب، شيلونجو، شونجا