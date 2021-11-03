شكرا لقرائتكم خبر عن بدر رجب: حافز الأهلى أكبر للفوز على الزمالك فى القمة 123 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد بدر رجب المدير الفني لقطاع الناشئين بنادي الجزيرة الإماراتي أن فريق الأهلي لديه حافز أكبر للفوز على غريمه التاريخي الزمالك خلال مباراة القمة التي ستجمع بين قطبي الكرة المصرية الجمعة المقبل في بطولة الدوري الممتاز .

وقال رجب في تصريحات لقناة الأهلي: "كل الأمور مهيئة للاعبي الأهلي لتقديم مباراة كبيرة في مواجهة الزمالك".. مضيفاً أنه يتوقع أن يدخل الجنوب افريقي بيتسو موسيماني مواجهة الزمالك بنفس تشكيل وخطة لعب الأهلي التي لعب بها في لقاء الإسماعيلي في الجولة الأولى بالدوري.

كما أوضح نجم النادي الأهلي السابق: "أتوقع أن تشهد مباراة القمة القادمة بيرسي تاو وأن يكون ورقة رابحة في خط هجوم الأهلي لهز شباك الزمالك"، شدداً في الوقت ذاته على أن تاو و ميكيسوني لا غنى عنهم في التشكيل الأساسي لكتيبة الشياطين الحمر في مواجهة الأبيض".

وأوضح رجب أن الإعداد النفسي مهم جداً للاعب في علم كرة القدم الحديثة، مشيراً :"مباراة القمة تصنع نجوم وتكون بمثابة إثبات للذات بالنسبة للاعبين الذين يشاركون لأول مرة في مسيرته الاحترافية بهذه المواجهة التاريخية".

وألمح المدير الفني لقطاع الناشئين بنادي الجزيرة: " لعبت أكثر من 10 مباريات قمة خلال مسيرتي الكروية مع الأهلي، وتعتبر المباراة التي فاز بها الأهلي بالناشئين على حساب الزمالك 3-2 أصعب لقاء خضته في حياتي"، منهياً حديثه بالقول: "حمدي فتحي وعمرو السولية يشبهوني كثيراً في الأداء بأرضية الملعب بالجيل الحالي للأهلي".