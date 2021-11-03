شكرا لقرائتكم خبر عن باسم مرسى على رأس قائمة سيراميكا استعداد لمواجهة المقاصة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن هيثم شعبان،المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا قائمة فريقه استعدادا لمواجهة مصر للمقاصة بالدوري العام المقرر لها في الثالثة عصر الخميس، على استاد الكلية الحربية، ضمن مباريات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري العام.

وضمت القائمة 22 لاعبا هم:حراسة المرمى: عامر عامر - محمد كوكو،خط الدفاع: مصعب البطاط - وليد عبد المنعم - عبد الله محمود - سيف تقا - محمود البدري - أحمد محسن - عمرو الحلواني - محمود نعيم ،خط الوسط: كوامي بونسو - محمد حسن - محمد توني - محمد إبراهيم - محمود نبيل - بلال السعيداني- ايفانز منساه - شريف دابو - جمال السعيد - مصطفى ميسي،خط الهجوم: باسم مرسي - شادي حسين.