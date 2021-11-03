شكرا لقرائتكم خبر عن باسم مرسى على رأس قائمة سيراميكا استعداد لمواجهة المقاصة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن هيثم شعبان،المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا قائمة فريقه استعدادا لمواجهة مصر للمقاصة بالدوري العام المقرر لها في الثالثة عصر الخميس، على استاد الكلية الحربية، ضمن مباريات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري العام.
وضمت القائمة 22 لاعبا هم:حراسة المرمى: عامر عامر - محمد كوكو،خط الدفاع: مصعب البطاط - وليد عبد المنعم - عبد الله محمود - سيف تقا - محمود البدري - أحمد محسن - عمرو الحلواني - محمود نعيم ،خط الوسط: كوامي بونسو - محمد حسن - محمد توني - محمد إبراهيم - محمود نبيل - بلال السعيداني- ايفانز منساه - شريف دابو - جمال السعيد - مصطفى ميسي،خط الهجوم: باسم مرسي - شادي حسين.
يختتم فريق سيراميكا تحت القيادة الفنية لهيثم شعبان تدريباته مساء اليوم الأربعاء، استعدادا لمواجهة المقاصة غدا الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدورى الممتاز هذا الموسم.
وشهد أخر لقاء بين الفريقين في أغسطس الماضى اثارة كبيرة، بين الفريقين، بعدما حقق سيراميكا ريمونتادا على الفريق الفيومي، وحقق انتصاراً على فريق مصر المقاصة، بهدفين مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات الأسبوع 29 من دوري we المصري.
وافتتح إسلام صالح أهداف المباراة لصالح فريق مصر المقاصة في الدقيقة 28 من عمر المباراة، قبل أن يتمكن محمود نبيل من إحراز هدف التعادل في الدقيقة 59 من زمن اللقاء، قبل أن يُضيف ميدو جابر هدف الفوز عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 78 من زمن المباراة.
وأكمل مصر المقاصة اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 82، بعد تعرض محمد الدسوقي للطرد، عقب حصوله على إنذارين.