شكرا لقرائتكم خبر عن إيسترن كومبانى يطير إلى الإسكندرية استعدادا لمواجهة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجهت بعثة فريق إيسترن كومبانى إلى الإسكندرية، استعدادا لمواجهة نادى سموحة في إطار مباريات الجولة الثالثة من منافسات بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

وغادرت بعثة إيستر كومبانى القاهرة منذ قليل في طريقها إلى الإسكندرية، للدخول في معسكر استعدادا لمواجهة سموحة، في المباراة المقرر لها الثالثة عصر يوم الجمعة المقبل.

ويسعى إيسترن كومبانى لتحقيق نتيجة إيجابية في المباراة، بعدا الخسارة في أول مباراتين أمام المقاولون بهدف نظيف وغزل المحلة بثلاثة أهداف لهدفين، ويأمل في العودة بالثلاث نقاط أو نقطة التعادل في المباراة المقبلة.

ويعانى فريق ايسترن كومباني من غياب اللاعبين الأجانب الذى تعاقد معها بسبب وجود خطأ إداري في قيد هؤلاء اللاعبين، موضحا أنه يتمنى حله في أسرع وقت للحاق بمباريات الدوري، خاصة أن الفريق في فترة الإعداد قدم عروضا قوية بحضور الأجانب.