شكرا لقرائتكم خبر عن مصيلحى يتدخل لتهدئة غضب عطوة ويحيى في الاتحاد السكندري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدخل محمد مصيلحى رئيس نادي الاتحاد السكندري، لتهدئة الثنائي محمد عطوة وكريم يحيى، بعد وضعهما على قائمة الانتظار هذا الموسم، وعدم اهتمام الجهاز الفني بقيادة حسام حسن المدير الفني بمصيرهما، قبل فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ووعد مصيلحى الثنائي بمناقشة العروض المقدمة لهما في الميركاتو الشتوي المقبل، موضحا أنه يحترم الفترة التي قدمها اللاعبان مع الاتحاد وتقدير الجماهير لهما.

وكانت أزمة نشبت بين الاعبين "عطوة ويحيى" والجهاز الفني للاتحاد السكندري في الفترة الأخيرة، بسبب تجاهلهما، وعدم وضع برنامج تدريبي خاص بهما، رغم أن اللوائح تتيح للاعبين الموجودين على قائمة الانتظار التواجد مع الفريق لحين وصول عروض ورحيلهم إلى فريق آخر.

ووضع حسام حسن الثنائي محمد عطوة وكريم يحيي في قائمة الانتظار خلال الموسم الحالي، لعدم احتياج الفريق لهما في المباريات، وعرض الاتحاد السكندري الثنائي للبيع خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بناءً على قرار من حسام حسن المدير الفني للفريق، ولكن لم يصل لإدارة زعيم الثغر العرض المالي المناسب للموافقة على بيعهما.