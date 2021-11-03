شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج أعداد خاص لـ" كريم بامبو " فى البنك الأهلى عقب رفع الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع كريم بامبو لاعب فريق البنك الاهلى الى برنامج أعداد بدنى خاص وذلك للحفاظ على اللياقة البدنية للاعب و المشاركة في بعض المباريات الودية التي تقام خلال فترة التوقف القادمة لبطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويشارك كريم بامبو في التدريبات الجماعية للفريق بقوة عقب قرار منظمة المنشطات بإيقاف اللاعب بسبب تناول أحد الاودية المحظورة بدافع انقاص الوزن .

و من جانب أخر أستقر خالد جلال المدير الفني لفريق البنك الأهلي على أختيار 22 لاعباً للدخول في معسكر مغلق اليوم ستعدادا لمواجهة فريق الإسماعيلي في الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز والمقرر لها في الثالثة عصر غداً الخميس علي ستاد بتروسبورت.

وجاءت القائمة علي النحو التالي :أحمد السعدني ومحمود الزنفلي في حراسة المرمى

احمد ياسين وأمير مدحت وأحمد العش وعاصم صلاح وإسحاق يعقوبو وأسامة ابراهيم ومحمد مصطفي ميدو في خط الدفاع

محمد فتحي ومعروف يوسف ومحمد عبد الرحمن لعبه و أحمد سعيد ومحمود سيد و محمد حامد و محمد هلال ومحمد بسيوني ومحمود قاعود و موسي دياوارا وأحمد ياسر في خط الوسط

فادي فريد وأسامة فيصل في خط الهجوم .